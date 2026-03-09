„Jetzt zeigt sich, was du wirklich willst“

Diese Woche ist ein klarer Wendepunkt, erklärt Astrologin Astrid Hogl-Kräuter. „Es geht darum, Entscheidungen zu treffen und zu wissen, was man wirklich will - und was nicht.“ Ab Donnerstag bringt der Steinbock-Mond Struktur, Fokus und Ordnung in Alltag und Gefühle. Emotional heißt das: Ehrlichkeit, Grenzen setzen und Energie schützen. Wunschdenken hat keinen Platz, stattdessen entsteht Klarheit – auch in Beziehungen und der Liebe. Wichtige Gespräche finden statt, impulsives Handeln weicht überlegtem Vorgehen, und Entscheidungen wirken nachhaltig.