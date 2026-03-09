„Jetzt zeigt sich, was du wirklich willst“

Diese Woche ist ein klarer Wendepunkt, erklärt Astrologin Astrid Hogl-Kräuter. „Es geht darum, Entscheidungen zu treffen und zu wissen, was man wirklich will - und was nicht.“ Ab Donnerstag bringt der Steinbock-Mond Struktur, Fokus und Ordnung in Alltag und Gefühle. Emotional heißt das: Ehrlichkeit, Grenzen setzen und Energie schützen. Wunschdenken hat keinen Platz, stattdessen entsteht Klarheit – auch in Beziehungen und der Liebe. Wichtige Gespräche finden statt, impulsives Handeln weicht überlegtem Vorgehen, und Entscheidungen wirken nachhaltig.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.