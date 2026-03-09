Madeleine Egle will nach Sperre wieder angreifen

Für Eigentler ist es eine gute Nachricht. „Madeleine ist sportlich wie sozial ein sehr wichtiger Faktor in unserem Team, ich würde mich sehr freuen, wenn sie wieder dabei ist“, sagte der Coach einen Tag nach dem Weltcupabschluss in Altenberg (Deutschland). Vorab gelte es aber zu klären, ob Egle wieder ins Fördersystem aufgenommen wird. Die 27-Jährige gewann mehrere WM- und EM-Medaillen, war auch bei Olympia in Pyeongchang 2018 (Teamstaffel-Bronze) und Peking 2022 (Teamstaffel-Silber) erfolgreich. Ihre jüngere Schwester Selina (23) eroberte jüngst bei Olympia in Cortina Doppelsitzer-Bronze und Teamstaffel-Silber.