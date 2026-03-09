Sportministerium streicht Förderung für ÖTTV

Auch habe der ÖTTV keinen Einfluss darauf, wie ein Verein reagiert. „Unsere Mitglieder sind die Landesverbände und nicht die Vereine. Wir können lediglich Empfehlungen ausgeben, was auch geschehen ist“, so Gotschke. Zum Förderstopp meinte der Verbandschef: „Wir nehmen zur Kenntnis, dass das Ministerium eine Prüfung durchführt und blicken dieser positiv entgegen, weil herauskommen wird, dass der ÖTTV in dieser Sache alle rechtlichen Möglichkeiten ausgeschöpft hat.“ Vonseiten des Verbandes gebe es Gespräche über die Implementierung eines unabhängigen Care- and Compliance-Ausschusses. Dieser Ausschuss soll bereits am Donnerstag beschlossen werden.