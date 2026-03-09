Vorteilswelt
Nach Vorwürfen:

Sportministerium streicht Förderung für ÖTTV

09.03.2026 20:16
Symbolbild
Symbolbild(Bild: GEPA)
Nach schweren Vorwürfen gegen einen Tischtennis-Jugendtrainer hat das Sportministerium einen Förder- und Abrechnungsstopp gegen den österreichischen Tischtennis-Verband (ÖTTV) verhängt. Wie das Ministerium am Montag mitteilte, sind „mögliche Versäumnisse“ beim Umgang mit den Vorwürfen im Verband der Grund. Im Raum stehe unter anderem „die Verletzung der Förderverträge, deren Bestandteil auch Maßnahmen im Bereich Prävention und Integration“ seien.

„Ich will, dass Mädchen und Frauen im österreichischen Tischtennis sicher sind. Die im Raum stehenden Vorwürfe sind erschreckend und dürften im Verband schon länger bekannt sein“, sagte Sport-Staatssekretärin Michaela Schmidt (SPÖ) nun.

Schmidt verurteilt Verhalten
Anzügliche Nachrichten oder Nachbesprechungen im Bett hätten zwischen Jugendlichen und Trainern keinen Platz, betonte Schmidt. „Unter den derzeitigen Voraussetzungen kann ich es nicht verantworten, derartige Zustände mit Steuergeld zu unterstützen. Athlet:innen, insbesondere Mädchen und Frauen im österreichischen Sport, haben sich ein angstfreies Umfeld verdient“, sagte Schmidt, die die Aufklärung des Falles durch die Staatsanwaltschaft weiterhin begrüßt. Der ÖTTV hat die Zusammenarbeit mit dem Jugendtrainer beendet.

Michaela Schmidt
Michaela Schmidt(Bild: GEPA)

  Der Stopp bleibe laut Ministerium aufrecht, „bis der Tischtennis-Verband umfassend zur Klärung der erhobenen Vorwürfe beigetragen und ein funktionierendes Präventions- und Integritätsmanagement umgesetzt“ hat. Dieses müsse auch sicherstellen, dass Vorwürfen von Fehlverhalten im gesamten Verband und den Vereinen „konsequent, unabhängig und professionell“ nachgegangen wird.

ÖTTV: Bis heute keine Beweise gesichert
ÖTTV-Präsident Wolfgang Gotschke erklärte in einer Stellungnahme am Montagabend, dass der Verband die Staatsanwaltschaft schon 2025 eingeschaltet habe. Bis heute seien trotz Bemühungen der damaligen Vertrauensperson sowie des Vorstands aber keine konkreten Beweise gesichert worden. „Wir respektieren den Opferschutz vollumfänglich, halten jedoch fest, dass zur Prüfung verbandsinterner Maßnahmen sowie zur Durchführung rechtsstaatlicher Verfahren eine Identifizierbarkeit der Vorfälle erforderlich ist“, wurde Gotschke zitiert.

  Auch habe der ÖTTV keinen Einfluss darauf, wie ein Verein reagiert. „Unsere Mitglieder sind die Landesverbände und nicht die Vereine. Wir können lediglich Empfehlungen ausgeben, was auch geschehen ist“, so Gotschke. Zum Förderstopp meinte der Verbandschef: „Wir nehmen zur Kenntnis, dass das Ministerium eine Prüfung durchführt und blicken dieser positiv entgegen, weil herauskommen wird, dass der ÖTTV in dieser Sache alle rechtlichen Möglichkeiten ausgeschöpft hat.“ Vonseiten des Verbandes gebe es Gespräche über die Implementierung eines unabhängigen Care- and Compliance-Ausschusses. Dieser Ausschuss soll bereits am Donnerstag beschlossen werden.

Schmidt will Bereich Integrität neu aufstellen
Schmidt sieht sich darin bestätigt, den Bereich Integrität im österreichischen Sport neu aufzustellen. „Sport ist ein Spiegel der Gesellschaft, im Positiven wie im Negativen.“ Aufgabe der Sportpolitik sei es, für einen „sauberen und ethisch korrekten Sport“ zu sorgen.

