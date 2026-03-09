Vorteilswelt
Emilia Roig im Ländle

Liebe als Kraft gegen Ausgrenzung und Intoleranz

Vorarlberg
09.03.2026 12:30
Wir Menschen sind soziale Wesen und von sozialen Kontakten abhängig. Ohne die Hilfe anderer sind ...
Wir Menschen sind soziale Wesen und von sozialen Kontakten abhängig. Ohne die Hilfe anderer sind wir schlicht nicht überlebensfähig.(Bild: Golubov Igor)
Porträt von Philipp Vondrak
Von Philipp Vondrak

Was hat Liebe mit Gerechtigkeit zu tun? Sehr viel, sagt die deutsch-französische Politikwissenschaftlerin und Bestsellerautorin Emilia Roig, die jüngst zu einem Vortrag in Vorarlberg zu Gast war. 

0 Kommentare

„Was ist Unterdrückung?“, wirft Emilia Roig im Rahmen der AK-Vortragsreihe „Wissen fürs Leben“ eine große Frage in den großen Saal der Arbeiterkammer Vorarlberg. Ihre Antwort klingt zunächst abstrakt: „Ihr Fundament ist die Beziehung zwischen Differenz und Hierarchie.“ Doch was heißt das konkret? Unterschiede zwischen Menschen – Hautfarbe, Körperform, Geschlecht und so weiter – seien nicht das Problem. Entscheidend sei vielmehr, wie wir sie bewerten. Die Politologin, Aktivistin, Autorin von „Why We Matter“ und Gründerin des „Center for Intersectional Justice“ in Berlin kämpft für radikale Gleichberechtigung und bemängelt in diesem Kontext das Fehlen von Empathie.

Vorarlberg
09.03.2026 12:30
Vorarlberg
