Mann (37) prügelte auf sechs Polizisten ein

Täter will in Österreich bleiben

Die Staatsanwaltschaft klagte den illegalen Grenzgänger wegen Widerstand gegen die Staatsgewalt und schwerer Körperverletzung an. Beim Prozess wirkte der Syrer emotionslos, seine über die Dolmetscherin ausgesprochene Entschuldigung an das Opfer eher einstudiert. Er bekannte sich zwar schuldig, beschwerte sich gleichzeitig aber sinngemäß über das Verhalten der Polizisten und sah nicht ein, weshalb er seine Fingerabdrücke hatte abgeben müssen. Zudem erklärte er, nun - „so Gott will“ - in Österreich bleiben zu wollen. Anderer Syrer hätten ihm erzählt, dass das Leben aufgrund des Sozialsystems hier besser als in England sei.