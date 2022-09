Diese zwei neuen Lokale bereichern Klagenfurt

Zwei neue Lokale laden in der Innenstadt ein. Am Benediktinermarkt hat am Montag die Prosecco-Bar „La Terrazza“ geöffnet, in der italienisches Flair herrscht. Petra und Mario Glantschnig wollten eigentlich schon vor Corona aufsperren. „Dann kamen drei Lockdowns dazwischen“, erzählt Mario. „Wir wollen italienisches Lebensgefühl vermitteln, mein Opa ist aus Sizilien“ sagt der Chef. Petra ist in Rom groß geworden. Auch die bekannten Cicchetti-Snacks werden serviert.