10.000 Euro für Hinweise zu verschwundenen Katzen

Wie berichtet, sind bei der Tierbesitzerin Melinda Ciorba zwei ihrer drei Katzen verschwunden. „Martha“ am 24. Juni und „Miu“ am 24. August. „Vielleicht gibt es auch einige, von denen wir nicht wissen“, sagt Ciorba. Sie hat auf Facebook bereits eine Gruppe gegründet, bei der sich Betroffene melden können („Vermisste Katzen in Wulkaprodersdorf“).