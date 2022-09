Gibt es im Burgenland einen Katzenkiller?

Innerhalb relativ kurzer Zeit sind in Wulkaprodersdorf acht Samtpfoten verschwunden. Zwei davon gehören Melinda Ciorba. Sie hat - nachdem am 24. August auch ihre „Miu“ nicht mehr heimkam - bei der Polizei Anzeige erstattet. An die Gemeinde hat sich die Tierliebhaberin mit der Bitte um Hilfe ebenfalls gewandt. Denn sie glaubt nicht, dass ihre beiden Fellnasen freiwillig nicht mehr nach Hause kommen. Beide waren geübte Freigänger und auch Fremden gegenüber eher scheu.