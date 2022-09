So wachsen Wolfswelpen im Kärntner Grenzgebiet auf

Die jungen Wölfe haben laut Wildbiologe Paolo Molinari Mitte Juli die Wurfhöhle verlassen und sind unterwegs, um von ihren Eltern alle Fähigkeiten zu lernen, die ein Wolf kennen muss: also das Jagen und Beute machen! „In Tarvis konnten wir Ende Juli beobachten, wie ein Wolfspaar seine Jungen zu einem zuvor gerissenen Reh mitnahm, damit die Welpen am Kadaver rumzupfen konnten“, so Molinari, der zu den führenden Großraubwild-Experten Europas zählt.