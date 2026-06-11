WM: Szenen, die alles andere als einladend wirken

40 Jahre später kehrt die WM-Welt nach Mexiko zurück, die FIFA prognostiziert beim Eröffnungsspiel gegen Südafrika weltweit mehr als 1,1 Milliarden TV-Zuschauer. Damit wäre es das meistgesehene Eröffnungsereignis der Sport-Geschichte. Ein Traum, dort dabei zu sein. Doch dieser Plan wurde schnell verworfen. Zu gefährlich! Auch ohne ein Angsthase zu sein. Kartellgewalt und Bandenkriminalität regieren, es geht drunter und drüber – insbesondere außerhalb der streng bewachten Touristen- und WM-Zonen. „Sicherheitsblasen“ sollen die Teams und Anhänger schützen, doch die Situation wird als hochgradig instabil beschrieben. Unlängst kam es zu Protesten in Mexico City, bei denen die Polizei sogar Sprengsätze aufspürte.