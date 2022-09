Nissan X-Trail: Jetzt kommt er endlich auch zu uns

Technisch basiert der knapp 4,70 Meter lange X-Trail auf der CMF-C-Plattform von Renault-Nissan-Mitsubishi, die auch schon der Qashqai nutzt. Optisch emanzipiert sich der Neue aber stärker als bislang von seinem kleinen Bruder. Unter anderem sorgen zweigeteilte Scheinwerfer-Einheiten und ein großer Kühlergrill für einen selbstbewusst-eigenständigen Auftritt. Insgesamt wirkt der X-Trail deutlich massiger als zuletzt, was wohl auch ein Zugeständnis an die Geschmäcker in den beiden Hauptmärkten USA und China ist. Dort ist der Crossover bereits seit 2020 beziehungsweise 2021 unter dem Namen Rogue auf dem Markt.