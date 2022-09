Windrad-Zonen sollen heuer wirksam werden

Exakt 1305 Windkraftanlagen gibt es derzeit in Österreich. Der Großteil davon befindet sich in den windreichen Regionen in Niederösterreich (733) und dem Burgenland (427). An dritter Stelle rangiert die Steiermark mit mittlerweile 104 Anlagen. Und Salzburg? Immer noch Null. Genauso wie Tirol und Vorarlberg.