Wo die Politik in Salzburg Windräder will

Nur am Windsfeld Pläne für ein konkretes Projekt

Aktuell gibt es in den elf Vorrangzonen nur ein konkretes Projekt. Am Windsfeld bei Flachau, dort laufen derzeitdie Windmessungen. Genaue Details des Projekts, an dem auch die Salzburg AG beteiligt ist, sind noch nicht bekannt. Ein Sternchen der Unsicherheit hat die Vorrangzone am Lehmberg zwischen Henndorf und Thalgau. Aufgrund der nahe gelegenen Radarstation am Kolomansberg ist auch das Bundesheer betroffen. Dessen Zustimmung steht noch aus.