Die Flaute könnte bald enden

Mit nur einem Projekt wird sich aber nicht viel ändern, elf Vorrangzonen für die Windkraft sollen nach dem Vorbild der Steiermark für Schwung und schnellere Verfahren sorgen. Dafür gibt es aber noch keinen endgültigen Beschluss. Eine dieser Zonen wäre in Thalgau am Lehmberg. „Der Standort wäre am besten geeignet und hätte Platz für 14 Windräder“, so Schellhorn. Durch bereits vorhandene Wege, wäre der Berg leicht erschließbar. Man wartet aber noch auf ein Gutachten zum Einfluss auf die Radaranlage des Heeres am Kolomansberg.