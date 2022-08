Rechnungshof knöpft sich jetzt Wien Energie vor

SPÖ: „Das haben wir noch nie gesehen“

Bei der SPÖ beteuert man, dass die Wien Energie ob ihrer großen Anzahl an Kundinnen und Kunden sowie durch relativ geringe Eigenproduktion eine Sonderstellung habe und man im Sinne der Versorgungssicherheit an Geschäften an der Börse nicht vorbeikomme. Den Vorwurf, dass das Unternehmen schlicht aufgrund von Spekulationen ins Trudeln geraten sei, weist man dabei strikt zurück. Verantwortlich seien vielmehr die massiven Preisentwicklungen in den vergangenen Monaten: „Das haben wir noch nie gesehen“, so Stadtrat Hanke.