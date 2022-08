Brunner: „Hilfe heute noch nicht notwendig“

Brief mit „Ultimatum“ sorgte für Aufsehen

Zwei Milliarden Euro „im Laufe des heutigen Tages, spätestens jedoch bis morgen 12.00 Uhr“, hatte es in einem Brief von Finanzstadtrat Hanke an das Finanzministerium am Montag, in welchem von der Bereitstellung einer Kreditlinie von insgesamt sechs Milliarden Euro die Rede ist, geheißen. Stunden später erklärte Hanke allerdings, die zwei Milliarden Euro wären doch nicht so schnell notwendig.