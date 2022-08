Experte: Teuerung trifft Menschen erst 2023 voll

„Lohnforderungen werden Unternehmen erst noch treffen“

Auch bei den Lohnverhandlungen müssten sich die Akteure erst an die neuen Spielregeln gewöhnen. „Da werden zukünftige Inflationen bereits eingepreist und in die Forderungen proaktiv hineingetragen. Das ist etwas, was man so noch gar nicht kennt und das die Spirale weiter anheizt.“ Bei den von Unternehmen zugekauften Dienstleistungen, etwa IT-Services, haben die Teuerung bisher noch am wenigsten zugeschlagen, hier gebe es noch Nachholbedarf. Diese weitere, durch erhöhte Lohnforderungen entstehende Teuerungswelle werde die Unternehmen erst noch treffen.