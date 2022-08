Wien Energie: Fallenlassen ist keine Option

Wie viele Milliarden die Wien Energie am Ende brauchen wird, weiß niemand. Fix ist: Der Konzern schlitterte quasi ohne Kontrolle ins historische Finanzdesaster. Mittels Notverordnung griff der Wiener Bürgermeister dem Unternehmen mehrmals unter die Arme, jetzt soll der Bund mit mindestens sechs Milliarden Euro einspringen. Am Ende zahlen das die Wiener über Steuern selbst - zusätzlich zu den ohnehin schon dreimal so hohen Energiepreisen ab September.