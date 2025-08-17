Fatal! Verletzter Gast setzte Canyoning-Tour fort

Schmerzen wurden unerträglich

Trotz Schmerzen im Bereich des Beckens beteuerte der Urlauber, dass er die Tour fortsetzen könne. Doch im Lauf der Zeit wurden die Schmerzen immer stärker. Dennoch biss der 46-Jährige die Zähne zusammen und schleppte sich bis zur Ausstiegsstelle. Danach konnte der Mann kaum noch gehen und musste gestützt werden. Er hatte offenbar doch erhebliche Verletzungen erlitten. Die Canyoningführerin brachte den Deutschen nach Oetz, wo er von der Rettung übernommen und ins Krankenhaus Zams eingeliefert wurde.