Rendi-Wagner-Interview: Fokus auf Energie-Affäre

SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner im Sommergespräch. Just in einer äußerst heiklen Phase. Die Wien Energie des Roten Wien braucht aktuell bis zu zehn Milliarden vom Bund. Ein zentrales Thema. Rendi-Wagner musste sich entsprechend viele unangenehme Fragen dazu im ORF gefallen lassen. Sie ging in den Verteidigungsmodus und in den Angriffsmodus. „Hören Sie auf mit den regierungspopulistischen Positionen“, sagte sie zu Moderatorenduo Tobias Pötzelsberger/Julia Schmuck auf deren Vorhalte, der Konzern sei mit Steuermilliarden quasi arglos umgegangen und hätte längst Alarm schlagen müssen.