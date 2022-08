Wien Energie: Fünf Antworten zum Finanzdesaster

1.) Ist es richtig, dass die Stadt Wien in der Vergangenheit der Wien Energie Garantien gegeben hat und wenn ja, in welcher Höhe?

Ja. Insidern zufolge tätigte die Stadt, die 100-Prozent-Eigentümerin ist, mehrmals Garantien für die Wien Energie. Schon im Juli half die Stadt mit 700 Millionen Euro aus, am heutigen Montag ein weiteres Mal in derselben Höhe. Mittels Notverordnung, die vom Bürgermeister ausgesprochen werden kann, wurde dem Unternehmen unter die Arme gegriffen, damit dieses nicht vom Börsenhandel ausgeschlossen wird. Weitere 2,6 Milliarden Euro sollen fremdfinanziert demnächst daherkommen. Das macht insgesamt vier Milliarden Euro von der Stadt. Weitere sechs Milliarden Euro kommen vom Bund.