Ein Multiorganversagen

Hat da jemand in der Pendeluhr geschlafen?

Bei allem Verständnis für die fatalen Auswirkungen der Preissteigerungen bei Öl und Gas: In großen Unternehmen gibt es üblicherweise eine Liquiditätsplanung und ein Risikomanagement. Hat da jemand in der Pendeluhr geschlafen? Auch den NEOS als Koalitionspartner ist nichts aufgefallen? Und die E-Control war auf Tauchstation. In der Medizin würde man das als Multiorganversagen bezeichnen. Haben sich alle auf das Fangnetz der Gemeinde Wien verlassen? Kein Rathaus-Politiker beim Krisengipfel?