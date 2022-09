So finden Sie Alternativen zu teurer Kaufsoftware

Microsofts Office-Paket gehört in den meisten Büros zum Standard. Wer es an mehreren Rechnern auch zu Hause nutzen möchte, zahlt mindestens 99 Euro pro Jahr. Adobes Photoshop, die Referenz in Sachen Bildbearbeitung, schlägt im Abo mit rund 144 Euro im Jahr zu Buche. Für einen Virenschutz, beispielsweise von Kaspersky, werden weitere 20 Euro fällig. Da kommt, je nach Anwendungsfall, einiges zusammen. Aber: Mit Alternativen fahren Sie günstiger!