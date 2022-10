Semesterstart: Tipps für günstiges Studentenleben

Tipp 1: Günstig mit den Öffis fahren

In jeder österreichischen Hauptstadt gibt es spezielle Öffi-Angebote für Studierende - wer in einem anderen Bundesland studiert und immer wieder nach Hause fährt, für den zahlt sich vielleicht sogar das Klimaticket aus. Übrigens: In der Bundeshauptstadt galt bisher die ungerechte wie illegale Regelung, dass lediglich jene Studierende mit Hauptwohnsitz in Wien das günstigere Ticket der Wiener Linien bekamen - damit ist jetzt aber Schluss! Angehende Akademiker klagten und bekamen Recht. Das Semesterticket der Wiener Linien gibt‘s nun also für alle um 75 statt 150 Euro!