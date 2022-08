Eisenkopfs Partner: „Rote Lippen soll man küssen!“

Romantische Ader

Eisenkopf war es auch, die ihn ermutigte, weiter Musik zu machen. „Seither sorge ich mit der Sängerin Teresa de Monte bei Hochzeiten, Gala Dinners, Geburtstagsfesten, Faschingsfeiern in Seniorenheimen und anderen Veranstaltungen für beschwingte Live-Musik“, sagt der 48-jährige Trausdorfer stolz und zählt gleich einige Schmusesongs auf: „Ob ,Bed of Roses’, Rote Lippen soll man küssen‘ oder ,Have I Told You Lately That I Love You’ - ich spiele und singe sie alle!“