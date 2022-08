Skandal auf Lokalseiten | Super-Debakel

Super-Debakel. Und was meint der Sportchef selbst? Peter Moizi schreibt von einem „rabenschwarzen Fußball-Abend statt historischer Nacht“, Österreich hätte von erstmals fünf Klubs in den Europapokal-Gruppenphasen geträumt. Doch die brutale Realität seien „drei Spiele, drei Pleiten - 1:9 in Treffern.“ Die Austria und Wolfsberg müssten nach ihren „Vier-Tore-Packungen“ froh sein, dass es Rapid gibt. Moizi: „Weil die Hütteldorfer mit ihrem Super-Debakel gegen Vaduz die ganze negative Aufmerksamkeit auf sich ziehen.“ Er vergleicht das blamable Ausscheiden mit Österreichs 0:1 gegen die Färöer 1990, das 0:9 neun Jahre später in Spanien - oder Salzburgs Scheitern in der Champions-League-Qualifikation 2012 gegen Düdelingen. Moizi wörtlich: „Rapids peinliches Aus gegen den Fußball-Zwerg reiht sich in die Liste unserer größten Kicker-Demütigungen nahtlos ein.“ Jaja, in diesen so angespannten Zeiten - da kann uns nicht einmal der Fußball positive Entspannung verschaffen. Kommen Sie gut durch den Samstag!