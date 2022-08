Corona-Plan für Schulen erst eine Woche vor Start

Plan mit vier Szenarien

Es scheint fast so, als wäre es der erste Corona-Sommer für das Bildungsministerium gewesen. Ein Anfang August erschienener Variantenmanagementplan hat derzeit auch in den Schulen Gültigkeit. In diesem werden vier Szenarien skizziert. Die aktuelle Situation bedient Szenario zwei. Das bedeutet, dass „keine flächendeckenden PCR-Tests vorgesehen“ sind.