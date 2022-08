„In Wien gibt es keine PCR-Tests mehr an Schulen“

Eine Entscheidung ist in der Bundeshauptstadt auch schon bezüglich positiv getesteter Lehrer gefallen - noch vor dem Bildungsministerium, das seine Regeln am Montag vorstellen wird (siehe S. 10). Sie werden an den Pflichtschulen nicht unterrichten dürfen. Das gilt auch für Kindergartenpädagogen. Diese Entscheidung hätte man dem Bund auch schon mitgeteilt, so Wiederkehr.