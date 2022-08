Viele Stellen unbesetzt: Großes Zittern um Lehrer

Kurz vor Beginn des Schuljahres beschäftigen die Wiener Pflichtschulen viele Themen. Doch der massive Personalnotstand stellt alle anderen Anliegen in den Schatten. „Die Lage ist sehr schlimm, und sie könnte noch schlimmer werden, denn nächste Woche werden Niederösterreich und Burgenland noch einmal versuchen, Lehrer abzuwerben“, sagt der oberste Pflichtschullehrer-Personalvertreter Thomas Krebs (FCG). In manchen Schulen ist die Lage besonders angespannt: In einer Wiener Volksschule sollen „Krone“-Informationen zufolge neun von rund 30 Lehrern, also knapp ein Drittel, fehlen.