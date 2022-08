Monterey Car Week: Petrolheads Paralleluniversum

1000 bis 6000 Dollar pro Ticket

Zwar mag die PS-Branche am Scheideweg stehen, die Stimmung droht überall sonst auf der Welt zu kippen und die die Angst vor dem Verkehrskollaps ist bald genauso groß wie die globale Atemnot. Doch davon will bei der vielleicht größten PS-Party der Welt niemand etwas wissen. Neben dem eigentlichen Concours gibt es deshalb in dieser Woche dutzende anderer Schönheitswettbewerbe, Klubtreffen und Schaulaufen: In der Mainstreet von Pacific Grove flanieren die Muscle Cars, auf einem Golfplatz treffen sich alte Audi, BMW und Mercedes bei den „Legends of the Autobahn“, die Ferrari, Fiat & Co. feiern beim „Concorso Italiano“, droben in Laguna Seca stürzen sich Renn- und Sportwagen aller Epochen die legendäre Corkscrew-Kurve hinunter und die Schönsten der Schönen -das gilt für Maschinen wie für Menschen - treffen sich beim „Motorsport-Gathering“ auf der vornehmen Quail-Lodge. Zwar kosten die auf wenige tausend Exemplare limitierten Tickets schon im freien Verkauf schnell mal 1200 Dollar und werden auf dem Schwarzmarkt für das Fünffache gehandelt. Doch dafür gibt es neben schnellen Autos und schillernden Persönlichkeiten auch Champagner bis zum Abwinken und Kaviar „all you can eat“.