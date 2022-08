Zwölfzylinder-Bentley zeigt elektrische Zukunft

Zunächst einmal bleibt die VW-Tochter aber dem W12-Benziner treu. Der kommt in dem exklusiven Neuling in der bisher stärksten und möglicherweise letzten Ausbaustufe mit 740 PS und 1000 Nm zum Einsatz. Um den Sechs-Liter-Motor Herum hat Bentley eine elegante wie wuchtige Karosserie gebaut, bei der der große Kühlergrill bestehen bleibt, nun aber von einer dünnen Chromleiste nach oben hin abgeschlossen wird. Neu ist auch das Heck mit seinen dünnen horizontalen LED-Bändern an Stelle der klassischen vertikalen Lichter.