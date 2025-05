Schwarzenegger-Sohn enthüllt mühsamen Kilo-Kampf

„Es war ein großer Prozess“, sagte Schwarzenegger während der Gesprächsrunde, an der auch seine Mutter, TV-Persönlichkeit Kelly Osbourne und Veranstalter Jeff Beacher teilnahmen. Demnach begann er 2019 damit, sein Leben umzustellen – damals lebte er vorübergehend in Australien. Erst dort habe er erkannt, wie sehr ihn sein Gewicht in seinem Alltag einschränkte.