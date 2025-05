Wien sagt Jugendkriminalität jetzt den Kampf an!

Gemeinsam mit Landespolizeidirektion und Bundeskriminalamt will die Bundeshauptstadt nun mit einem 5-Punkte-Plan in der Arbeitsgruppe „Kinder- und Jugendkriminalität“ härter durchgreifen. Petra Huber-Lintner vom Bundeskriminalamt wies darauf hin, dass es auch viel koste, keine Maßnahmen zu setzen. Denn „jeder einzelne Intensivtäter verursacht 1,7 Millionen Euro an Folgekosten“, sagte sie