Genfer Autosalon 2023 findet statt - in Katar!

„Einzige Messe in Europa“

Die bislang letzte Ausgabe der traditionsreichen Messe hat 2019 stattgefunden, damals hat Olivier Rihs als designierter Direktor des Genfer Autosalons noch getönt: „Bald wird es nur noch eine Automesse in Europa geben, und diese wollen wir sein.“ Für Genf sprachen damals auch die Preise: Mit einem Quadratmeter-Preis von 110 Franken (97 Euro) soll Genf für Aussteller um ein Drittel billiger gewesen sein als etwa die Konkurrenzveranstaltungen in Frankfurt oder Paris. Nun, die IAA in Frankfurt ist endgültig Geschichte und wurde durch eine Messe mit völlig neuem Charakter in München ersetzt, und wie es mit dem Pariser Salon weitergeht, werden wir im Herbst erfahren: Der Salon de l‘Automobile 2022 findet von 17. bis 23. Oktober statt.