Ehemaliger Extremradler unerwartet verstorben

2017 war er ein letztes Mal angetreten

Ich durfte ihn bei seinem letzten Antritt begleiten. 2017 war das, Gerhard war 50 – und hatte beschlossen, es ein letztes Mal zu versuchen. Nach vier Ausfällen in Serie sollte es diesmal klappen. Noch einmal packte er alles an. Neues Team. Neues Ernährungskonzept. Neuer Fokus. Die ersten Tage waren vielversprechend. Durch die Wüste von Arizona, bei knapp 50 Grad, kämpfte er sich wie immer stoisch. Doch in den Bergen auf über 3000 Meter kam der Einbruch. Atemprobleme, schwerer Husten. Eine Nacht im Krankenhaus. Und dann das bittere Ende: Lake Mary. Schluss.