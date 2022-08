SpaceX reagiert auf Inflation - mit Preissenkung!

Darüber werden Nutzer des weltumspannenden Satelliten-Internetnetzwerks derzeit per E-Mail informiert. In Deutschland sinkt der Preis laut Heise.de von 99 auf 80 Euro, bei uns sind es 85 Euro. In manchen anderen europäischen Ländern wird ein Starlink-Zugang sogar noch günstiger. In Polen verlangt SpaceX neuerdings umgerechnet 48 Euro pro Monat für Satelliten-Internet.