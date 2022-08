USA schicken Kiew noch mächtigere Kamikaze-Drohnen

Im Kampf um die Ukraine setzen beide Konfliktparteien im großen Stil auf Drohnen, Tausende sind in den umkämpften Gebieten im Einsatz. Samuel Bendett vom US-Thinktank Center for Naval Analyses (CNA) geht davon aus, dass ein großer Teil Kamikaze-Drohnen sind und eine wichtige Rolle in der Strategie beider Kriegsparteien spielen. „Die Fähigkeiten der Switchblade können hilfreich sein, wenn die Ukrainer ihren Angriff auf Cherson und die Krim vorbereiten, weil sie außerhalb der Reichweite russischer Systeme gestartet werden und der russischen Infrastruktur Schaden zufügen kann.“