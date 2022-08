So finden Sie sich im Streaming-Dschungel zurecht

Besserung in Sicht

Deutlich praktischer, als nach den bevorzugten Inhalten bei verschiedenen Anbietern suchen zu müssen, wäre freilich ein übergreifendes Dach-Angebot nach dem Vorbild des schwedischen Musikstreaming-Marktführers Spotify. Ein solches scheint allerdings noch in weiter Ferne. Dafür dürfte in naher Zukunft das Streaming an sich günstiger werden: Sowohl Netflix als auch Disney Plus arbeiten an günstigeren Abo-Modellen, die zu diesem Zweck allerdings durch Werbung gestützt werden. Zumindest bei Disney dürfte die Entwicklung eines solchen Werbe-Abos bereits fortgeschritten sein, eine Einführung wird noch heuer erwartet.