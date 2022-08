Rasenmäher-Diebstahl: Zwei Verdächtige verhaftet

Spektakulärer Coup in der Nacht auf Dienstag: Unbekannte brachen in das Lagerhaus in Jennersdorf ein und stahlen einen Rasenmähertraktor. Mit einem entwendeten Pkw-Anhänger, der in der Nähe abgestellt war, transportierten sie das schwere Beutestück ab. Danach dürften die Kriminellen den kleinen Traktor in einem Maisfeld versteckt haben und über die Grenze bei Neumarkt an der Raab nach Ungarn gefahren sein.