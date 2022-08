Einbruchsbeute in Maisfeld: Täterfahndung läuft

Spektakulärer Coup in der Nacht auf Dienstag in Jennersdorf (Burgenland): Unbekannte Täter brachen unbemerkt in das Lagerhaus ein. Die Kriminellen hatten es auf einen Rasenmähertraktor abgesehen (siehe Video oben). Die Bande konnte entkommen, nach ihr wird immer noch gefahndet. Die Spur führt nach Ungarn.