Trunkenbold biss Polizist in den Oberkörper

Wilde Szenen spielten sich am vergangenen Wochenende auf dem Hauptplatz in Oberpullendorf ab. Am Sonntag wenige Minuten nach 1 Uhr in der Früh tobte sich ein offensichtlich volltrunkener Mann auf offener Straße aus. Laut Augenzeugen soll der vorerst Unbekannte einen Aschenbecher durch die Luft geschleudert haben. Ein geparktes Auto und eine Auslagenscheibe sind während des Wutausbruchs demoliert worden. „Der Trunkenbold schrie lauthals, dann hörte man ihn weinen und schluchzen und sah ihn, wie er fuchsteufelswild mit den Händen herumfuchtelte“, schildert ein Anrainer.