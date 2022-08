Großbritannien: Abwasserüberwachung mangelhaft

Rund ein Viertel aller Abwässer sei im vergangenen Jahr unüberwacht eingeleitet worden, sagten die oppositionellen Liberaldemokraten in der Nacht auf Montag. Davon sind sowohl beliebte Badestrände am Meer als auch Seen und Flüsse betroffen. Laut Daten der Umweltbehörde Environment Agency funktionieren zahlreiche Anlagen von Abwasserunternehmen, die das Einleiten von Abwässern überwachen sollen, nicht oder sind gar nicht wie vorgesehen installiert.