Kinderlähmung-Erreger in Londons Abwasser entdeckt

In einer besorgniserregend hohen Anzahl ist das Virus, das Kinderlähmung auslöst, in Abwasserproben in London nachgewiesen worden. Das teilte die britische Gesundheitsbehörde UKHSA am Mittwoch mit. Die Krankheit gilt seit 2003 in Großbritannien als ausgerottet. Nun wurde das Virus wahrscheinlich von einer Person nach London eingeschleppt, die kürzlich im Ausland mit einer lebenden Form des Virus geimpft wurde, so die UKHSA. Sie hat einen nationalen Zwischenfall ausgerufen und die Weltgesundheitsorganisation (WHO) über die Situation informiert.