Badeverbot an 22 Adriastränden aufgehoben

Weil vermehrt Fäkalbakterien im Meer schwimmen, war an einigen Strandabschnitten in der norditalienischen Adriaregion Emilia Romagna ein vorübergehendes Badeverbot verhängt worden. An 22 Strandabschnitten durften Menschen bis Freitagnachmittag nicht ins Meer. Grund für die Sperre waren nach einer langen Dürreperiode heftige Regenfälle, dadurch war Abwasser ins Meer gelangt. Die Lage entschärfte sich am Freitagnachmittag.