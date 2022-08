Niederlande und England kämpfen mit Wassermangel

Zu wenig Regen in England

Neben den Niederlanden kämpft auch England mit Wasserknappheit. Im Südosten Englands sind etwa nur acht Prozent der üblichen Durchschnittsmenge an Regen gefallen, dieser Tiefwert soll für August und September ähnlich aussehen. Laut offiziellen Daten war der Juli somit der trockenste Monat in Großbritannien seit 1935. Durch diese extreme Knappheit verbraucht die Bevölkerung deutlich mehr Wasser. So wurden im Juli täglich 120 Millionen Liter Wasser mehr verbraucht als üblich. Mit diesen Werten könnte man vier weitere Städte versorgen, so der Wasserversorger der Region South East Water.