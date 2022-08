„Rust“-Waffenmeisterin mit Kritik an Ermittlern

Rund zehn Monate nach dem tödlichen Schuss auf eine Kamerafrau bei einem Filmdreh mit Hollywoodstar Alec Baldwin (64) erhebt die Waffenmeisterin Vorwürfe gegen die Ermittler. Wie das Branchenblatt „Variety“ am Donnerstag berichtete, kritisiert ein Anwalt der Frau, dass kein DNA-Test an den Patronen durchgeführt worden sei, die am Set entdeckt wurden. In einer E-Mail drängt der Anwalt der Waffenmeisterin die Ermittler, dies noch einmal zu überdenken.