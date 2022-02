Video zeigt tödlichen Schuss von Alec Baldwin

Bei dem Dreh seien zahlreiche Vorsichtsmaßnahmen verletzt worden, sagte Anwalt Brian Panish auf einer Pressekonferenz in Los Angeles. Am Tag des Vorfalls habe es am Set von „Rust“ bereits Spannungen gegeben, die Filmcrew beklagte sich über unsichere Bedingungen, nachdem sich Schüsse gelöst hatten.