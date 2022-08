Werger verabschiedet sich in die „Bühnenpension“

„Mit Würde und Respekt verabschieden“

Der finale Konzertreigen geht nach einer kurzen Sommerpause ab 1. September in Wiesen los, wo sie tatkräftige Unterstützung von Dennis Jale bekommen wird. Danach folgen ein Termin in Salzburg und drei in Graz. Dann ist (fast) Schluss mit der Musik, und Werger geht, wie sie selber sagt, „in Bühnenpension“.