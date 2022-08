Büffeln für den Nachzipf: Viele brauchen Hilfe

Bildungsdirektorin Isabella Penz ist deshalb froh darüber, dass das Angebot an kostenloser Nachhilfe kontinuierlich wächst: „Im Lerncafé der Caritas wird für Schüler von sechs bis 15 Jahren sogar das ganze Jahr über kostenlos Nachhilfe angeboten, auch in den Sommerferien.“ Kinder aus allen Kulturen seien an den Standorten in Klagenfurt, Villach, in St. Veit, St. Gertraud/Lavanttal, Wolfsberg und Spittal anzutreffen.