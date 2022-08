Gerüchte: Verliert Kärnten Cobra-Spezialeinheit?

Bei Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) treffen die Spekulationen auf „völliges Unverständnis“, wie es in einer Aussendung heißt. Kaiser warnt davor, die ohnehin angespannte Personallage durch eine Zusammenlegung zu verschlechtern. „Ich stehe allen vernünftigen Plänen, um Synergien zu nutzen, positiv gegenüber. Der Schutz der Bevölkerung und auch die durch die Cobra-Spezialeinheit so effektive Unterstützung des Bodenpersonals muss dabei aber an oberster Stelle stehen und jederzeit gewährleistet sein“, so Kaiser, der sich diesbezüglich mit dem Bundesminister für Inneres, Gerhard Karner (ÖVP), austauschen wird.